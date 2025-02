Varta Aktie News: Bullen treiben Varta am Vormittag an

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Varta. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 15,4 Prozent auf 1,28 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:21 Uhr 15,4 Prozent auf 1,28 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Varta-Aktie bisher bei 1,30 EUR. Bei 1,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Varta-Aktien beläuft sich auf 238.527 Stück.

Am 07.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,89 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1.138,11 Prozent. Am 23.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,57 EUR. Abschläge von 55,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Varta-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Varta am 14.11.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 215,06 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Varta 215,06 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 27.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Varta 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

