Varta Aktie News: Varta am Mittag höher

Die Aktie notierte um 26.05.2022 12:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 77,96 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Varta-Aktie bei 77,96 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 77,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Varta-Aktien beläuft sich auf 4.735 Stück.

Bei 165,90 EUR erreichte der Titel am 11.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 53,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Varta-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2022 (67,88 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 89,80 EUR.

Varta ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,30 Prozent zurück. Hier wurden 185,29 EUR gegenüber 204,30 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 11.08.2022 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 10.08.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,01 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Varta-Aktie im Blick: So entstand der Batterie-Spezialist Varta

Varta-Aktie mit tiefroten Vorzeichen: Varta mit Rückgang bei Umsatz und operativem Gewinn

So schätzen die Analysten die Varta-Aktie im April 2022 ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Varta AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Varta AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Varta AG

Bildquellen: Mirco Vacca / Shutterstock.com