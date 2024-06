Varta Aktie News: Varta am Nachmittag freundlich

Varta im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Varta. Im XETRA-Handel gewannen die Varta-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:49 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 8,79 EUR. Die Varta-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,04 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,77 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Varta-Aktien beläuft sich auf 37.536 Stück.

Am 17.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,13 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 174,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Varta-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.04.2024 bei 7,44 EUR. Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 18,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 erhielten Varta-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,00 EUR je Varta-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Varta am 14.11.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Varta ein EPS von -0,93 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 215,06 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 30,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 164,22 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 12.08.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 08.08.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR je Varta-Aktie.

