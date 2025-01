Varta Aktie News: Varta tendiert am Mittwochnachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Varta. Zuletzt ging es für das Varta-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,1 Prozent auf 0,948 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Varta-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,1 Prozent auf 0,948 EUR. Die Varta-Aktie legte bis auf 0,950 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 0,890 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 269.374 Varta-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 18,160 EUR erreichte der Titel am 30.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 1.816,623 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,760 EUR ab. Mit Abgaben von 19,789 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Varta-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Varta-Aktie wird bei 7,50 EUR angegeben.

Varta gewährte am 14.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Varta hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,13 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 215,06 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 215,06 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 27.03.2025 terminiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -2,295 EUR je Varta-Aktie in den Büchern stehen.

