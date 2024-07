Varta Aktie News: Varta am Nachmittag im Keller

So entwickelt sich Varta

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 6,1 Prozent auf 2,27 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Varta-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 6,1 Prozent auf 2,27 EUR ab. Die Varta-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,24 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,34 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 387.142 Varta-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.11.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 90,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,41 EUR am 25.07.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 37,83 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Varta-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,25 EUR für die Varta-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Varta am 14.11.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Varta ein EPS von -0,93 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 215,06 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Varta 164,22 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.08.2024 terminiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 08.08.2025 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -2,295 EUR je Varta-Aktie in den Büchern stehen.

