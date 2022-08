Varta Aktie News: Varta am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 70,68 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Varta-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 70,58 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 71,08 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 13.310 Varta-Aktien umgesetzt.

Am 02.09.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 136,20 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Varta-Aktie 48,11 Prozent zulegen. Am 12.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 67,88 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 80,20 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Varta am 13.05.2022. Varta hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,60 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Varta mit einem Umsatz von insgesamt 185,29 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204,30 EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,30 Prozent verringert.

Varta wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 15.11.2022 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Varta-Anleger Experten zufolge am 15.11.2023 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Varta-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 3,03 EUR fest.

