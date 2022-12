Veräußerung: Beta Systems Software-Führungskraft liquidiert Anteile

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 13.12.2022 bei Beta Systems Software verzeichnet. Die BaFin wurde am 14.12.2022 über die Transaktion informiert. Huth, Dr. Andreas, Vorstand, agierte mit Blick auf den Anteilsschein am 13.12.2022 pessimistisch. Huth, Dr. Andreas reduzierte die eigene Position um 8.000 Aktien zu jeweils 40,00 EUR. Ohne große Ausschläge präsentierte sich letztlich die Beta Systems Software-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 42,60 EUR.

Die Beta Systems Software-Aktie zeigte sich insgesamt im FSE-Handel am Veröffentlichungstage der BaFin kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 42,20 EUR an der Tafel. Im FSE-Handel wechselten 222 Beta Systems Software-Aktien den Besitzer. Der Beta Systems Software-Wert wird an der Börse aktuell auf 193,28 Mio. Euro beziffert. An der Börse handelbar sind momentan 4.537.176 Papiere.

Zuletzt hatte es am 13.12.2022 Directors' Dealings bei Beta Systems Software gegeben. in enger Beziehung, SPARTA AG, erwarb 8.000 Papiere zu jeweils 40,00 EUR.

