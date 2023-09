Verdant Financial Partners I: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Werte in diesem Artikel

Verdant Financial Partners I hat am 18.09.2023 das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -0,011 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,027 CAD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 10,1 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 1,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Verdant Financial Partners I 10,3 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,043 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,013 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 40,60 Millionen CAD gegenüber 40,16 Millionen CAD im Vorjahr ausgewiesen.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Verlust je Aktie von 0,020 CAD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 41,50 Millionen CAD gerechnet.

Redaktion finanzen.net