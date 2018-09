Für unsichere Börsenzeiten - Renditen mit Rabatt

Mit einem Diskontzertifikat kauft ein Anleger als Basiswert quasi eine Aktie oder einen Index mit einem Abschlag zum aktuellen Kurs. Im Gegenzug dafür sind aber die Gewinne, anders als beim Direktinvestment begrenzt. Das ist der Preis für den vergünstigten Einstieg, der gleichzeitig einen gewissen Schutz gegen Verluste bietet. Die Höhe des Diskonts ist abhängig vom Basiswert und dessen Schwankungsbreite. Auch die Laufzeit und die Dividendenhöhe des Titels haben direkten Einfluss. Die Zertifikate gibt es in allen gewünschten Laufzeiten. Sie werden von großen Banken auf Indizes und Aktien aufgelegt. Rechtlich handelt es sich bei einem Diskontzertifikat um eine Schuldverschreibung mit Zusatzbestimmungen.

Ein Beispiel: Ein Anleger interessiert sich für BASF. Die Aktie notiert bei aktuell bei 79 Euro. Ein Diskontzertifikat einer Großbank mit einem Cap-Preis von 80 Euro kostet aktuell 73,10 Euro. Am Fälligkeitstag, dem 19. Juni 2019 wird dieses Zertifikat mit 80 Euro zurückgezahlt, sofern die BASF Aktie eben über diesen 80 Euro liegt.

Szenarien: Sofern die Aktie am Fälligkeitstag oberhalb von 80 Euro liegt, erzielt der Anleger seinen Maximalertag von absolut 9,44 Prozent. Das Zertifikat wird zum Höchstbetrag zurückgezahlt. Verluste erleidet der Anleger erst dann, wenn die BASF Aktie unter seinen Einstandskurs von 73,10 Euro fällt. Somit muss die BASF Aktie um gut zehn Prozent fallen, ehe der Anleger Verluste erleidet. Er hat damit einen Risikopuffer, der es ihm auch an schwierigeren Börsentagen erlaubt etwas ruhiger zu schlafen. Schlechter als ein Direktinvestment ist das Diskontzertifikat, sofern die Aktie über 86,50 Euro steigt.

Resümee: Diskontzertifikate sind gerade für konservative Investoren eine exzellente Möglichkeit in unsicheren Börsenphasen am Aktienmarkt zu agieren. Sie bieten attraktive Renditechancen gepaart mit einem ansehnlichen Sicherheitspuffer. Diskontzertifikate sind Direktinvestments in leicht fallenden und stagnierenden Märkten deutlich überlegen. Gerade im aktuellen Umfeld sind sie ein optimales Investment, um an den Märkten "gut schlafen und gut essen" (Sicherheit und Ertrag) zu können. Im aktuellen Marktumfeld bieten Diskontzertifikate auf Aktien aus den Branchen Automobil/ Zulieferer, Chemie und Versicherungen aus unserer Sicht besonders attraktive Bedingungen.

von Dr. Lars Slomka, Vorstand der Hansen & Heinrich Aktiengesellschaft in Frankfurt am Main

