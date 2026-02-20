VERSES AI A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
23.02.26 06:35 Uhr
0,79 EUR -0,03 EUR -4,02%
VERSES AI A hat am 20.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,66 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,130 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
