Villeroy de Galhau: EZB-Zinssenkung bei nächsten Meetings möglich
12.09.25 08:46 Uhr
DOW JONES--EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau hat sich gegen die Wahrnehmung an den Märkten gewandt, dass der Zinssenkungszyklus der Europäischen Zentralbank (EZB) beendet ist. "Eine weitere Zinssenkung bei den nächsten Meetings ist absolut möglich", sagte er in einem TV-Interview. Villeroy zufolge sind die Aufwärtsrisiken für die Inflation derzeit geringer als die Abwärtsrisiken. Einige EZB-Ratsmitglieder hätten in der jüngsten Sitzung auf diese Risiken hingewiesen.
