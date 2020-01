Coronavirus vs. Aufwärtstrend: War das DAX-Allzeithoch nur ein Fehlausbruch?

• Virusängste belasten den DAX• Allzeithoch verpufft schlagartig• Deutsche Aktien sind immer noch günstig

Rund zwei Jahre nach dem letzten Rekordhoch erreichte der deutsche Leitindex, mit einem Punktestand von 13.640,06, am 22. Januar 2020 ein neues Allzeithoch. Die große Börsenparty rund um die neue Bestmarke blieb jedoch aus, da der Index sein neues Niveau nur wenige Minuten verteidigen konnte. Denn die Angst vor einer weltweiten Verbreitung des gefürchteten Coronavirus bzw. einer Pandemie stürzte nun auch den deutschen Leitindex in die Konsolidierung.

Die Angst um Chinas Wirtschaftskraft

Viele Investoren erinnern sich nun an die Jahre 2002 und 2003 zurück, als das um sich greifende SARS-Virus einen Schaden von über 30 Milliarden US-Dollar für die Weltwirtschaft verursachte. Angesichts der stark gewachsenen Bedeutung von China würde von einer massiven Verbreitung des Coronavirus nun jedoch ein viel größerer ökonomischer Schock ausgehen. Eine Wachstumsenttäuschung der chinesischen Wirtschaft würde heutzutage automatisch einen Kursverfall an den internationalen Finanzmärkten auslösen. "Wenn sich die Prognosen bestätigen, wird die chinesische Wirtschaft im 1. Quartal 2020 lediglich um 5,3 Prozent wachsen", so der Vermögensverwalter Markus Schön gegenüber dem Handelsblatt. Die Angst vor solch einem Szenario führte in Asien schon jetzt dazu, dass sich die Investoren reihenweise von ihren Beteiligungen verabschieden.

Hiobsbotschaft aus der Charttechnik

Dieser Umstand lässt natürlich auch den DAX nicht kalt, welcher nun wieder einige hundert Punkte unter seinem Allzeithoch vom 22. Januar notiert. Aufgrund dessen sprechen Experten schon davon, dass das neue Rekordhoch im DAX nur ein Fehlausbruch gewesen ist. Sollte es dem DAX in den nächsten Handelstagen nämlich nicht gelingen, zurück in den Bereich des ehemaligen und neuen Jahreshochs von 13.597 und 13.640 Punkten zu klettern, droht die Herausbildung eines Doppeltops. Eine derartige Formation würde dann für eine Trendwende sprechen, die aus dem bestehenden kurz- und mittelfristigen Aufwärtstrend einen Abwärtstrend machen könnte. Eine ähnliche Situation ergab sich schon im Jahr 2018, nachdem der deutsche Leitindex ein Doppeltop im Bereich 13.500 und 13.597 herausbildete und im Nachgang rasant gen Süden abwanderte.

Kein Grund zur Panik

Trotz Virusangst und charttechnischer Kapriolen besteht aus fundamentaler Sicht jedoch kein Grund zur Panik. "Der deutsche Aktienmarkt sollte sich auch in den nächsten Wochen solide entwickeln", so Maximilian Kunkel von UBS Global Wealth Management laut dem Handelsblatt. Diese Einschätzung teilt auch Christoph Ohme, denn der DWS-Fondsmanager hält gerade den deutschen Aktienmarkt für "langfristig weiter gut unterstützt". So betont auch Jochen Stanzl, Chefanalyst bei CMC Markets gegenüber dem Handelsblatt: "Die Börsenampeln stehen alle auf Grün".

Im Vergleich zum S&P 500…

Diese positiven Urteile lassen sich dabei auch durch fundamentale Daten untermauern. So sind die 30 deutschen Standartwerte im Vergleich zum S&P 500 wahre Schnäppchen. Denn während die US-Aktien für das laufende Jahr im Durchschnitt ein prognostiziertes Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19 aufweisen werden, beträgt das KGV des DAX lediglich rund 15. Dies ist für DAX-Verhältnisse nicht extrem günstig, jedoch noch weit unter dem amerikanischen Durchschnittsniveau. Neben dem Kurs-Gewinn-Verhältnis weist auch das Kurs-Buchwert-Verhältnis auf eine erhebliche Bewertungsdiskrepanz zwischen den beiden Ländern hin. Mit einem KBV von 1,5 sind die DAX-Aktien im Unterschied zu den S&P-Werten, welche im Durchschnitt ein KBV von 3,7 aufweisen, echte Preisknaller.

…sind DAX-Aktien echte Schnäppchen

Dabei weisen Unternehmen wie die Lufthansa, VW, BASF, BMW, HeidelbergCement, Allianz, MunichRe und Vonovia sogar Kurs-Gewinn-Verhältnisse von unter 14 auf und bieten des Weiteren noch Dividendenrenditen von bis zu fünf Prozent.

Notenbanken schwemmen die Angst davon

Aufgrund der angespannten Lage in Asien und der Angst vor einer weltweiten Pandemie interessieren sich jedoch nun nur noch die wenigsten Anleger für diese fundamentale Datenlage. Mittelfristig dürfte diese Angst jedoch von der Liquiditätsflut der Notenbanken weggeschwemmt werden. Denn auch wenn die Weltwirtschaft langsamer wächst und die Unternehmen weniger Profit erzielen, führt in der anhaltenden Niedrigzinsphase kein Weg an Aktien vorbei.

Ob Fehlausbruch oder 14.800 Punkte…

Zu dieser Einsicht kommt auch der DWS-Fondsmanager Christoph Ohme: "Im Niedrigzinsumfeld sind Aktien weiter eine sehr attraktive Anlageklasse, weil es nur sehr wenig renditestarke Alternativen gibt". Dementsprechend hat auch der deutsche Leitindex noch viel Ausbaupotenzial. So erwarten im Schnitt rund 30 Banken, laut einer Umfrage des Handelsblatts, dass der wichtigste deutsche Index am Jahresende bei rund 14.000 Punkten notieren wird. Die Bank of America kalkuliert sogar mit 14.800 Punkten.

… an Aktien führt vorläufig kein Weg vorbei

Trotz dieser positiven Prognosen ist es nun jedoch möglich, dass der DAX seine Verluste kurz- bis mittelfristig weiter ausbaut und eine Doppeltop-Formation herausbildet. An dem langfristigen Potenzial und der Attraktivität so mancher DAX-Aktie ändert dies dennoch nichts.



