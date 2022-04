Visa Aktie News: Visa am Dienstagnachmittag mit Einbußen

Das Papier von Visa befand sich um 16:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 208,00 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Visa-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 206,40 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 207,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.493 Visa-Aktien.

Am 28.07.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 213,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Visa-Aktie 2,72 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.12.2021 bei 168,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Visa-Aktie.

Visa veröffentlichte am 27.01.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,81 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Visa 1,42 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,69 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 19,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,06 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Visa wird die nächste Bilanz für Q1 2022 voraussichtlich am 27.01.2022 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2022 rechnen Experten am 27.04.2022.

Den erwarteten Gewinn je Visa-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 8,47 USD fest.

