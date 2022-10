Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa zieht am Vormittag an

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 185,50 EUR zu. Die Visa-Aktie legte bis auf 185,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 185,50 EUR.

Am 19.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 213,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Visa-Aktie. Bei 168,00 EUR fiel das Papier am 02.12.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,42 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Visa am 26.07.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,98 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,49 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Visa mit einem Umsatz von insgesamt 7.275,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.130,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 18,68 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2022 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Visa im Jahr 2022 7,41 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Deutsche Bank-Aktie gewinnt, Visa-Aktie leichter: Kooperation bei Betrugsprävention - Deutsche Bank-CFO mit optimistischen Aussagen zur Geschäftsentwicklung

Fondsmanager: Aktienmarkt noch nicht am Tiefpunkt - diese Akten sind jetzt interessant

Zweites Quartal 2022: In diese US-Aktien hat die UBS im vergangenen Jahresviertel investiert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Visa Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Visa Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Visa Inc.

Bildquellen: Valeri Potapova / Shutterstock.com