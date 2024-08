Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Dienstagnachmittag gefragt

Visa im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Visa. Zuletzt wies die Visa-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 258,00 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr sprang die Visa-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 258,00 USD zu. In der Spitze legte die Visa-Aktie bis auf 258,21 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 256,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 274.729 Visa-Aktien umgesetzt.

Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 290,96 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,78 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2023 (227,81 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Visa-Aktie mit einem Verlust von 11,70 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,80 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,13 USD. Analysten bewerten die Visa-Aktie im Durchschnitt mit 318,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Visa am 23.07.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,55 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,00 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,90 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,12 Mrd. USD in den Büchern standen.

Visa dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 22.10.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Visa-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 9,92 USD fest.

