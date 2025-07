Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Mittwochnachmittag gesucht

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Visa. Zuletzt wies die Visa-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 356,37 USD nach oben.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 356,37 USD zu. Die Visa-Aktie zog in der Spitze bis auf 356,37 USD an. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 355,22 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 165.999 Visa-Aktien.

Am 12.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 375,51 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Visa-Aktie somit 5,10 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 252,74 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.07.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Visa-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,08 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,41 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 387,25 USD für die Visa-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Visa am 29.04.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Visa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,59 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Visa dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 28.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Visa einen Gewinn von 11,33 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

