Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag ohne große Veränderung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Visa. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Visa-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 351,08 USD.

Die Visa-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 351,08 USD. Bei 356,39 USD markierte die Visa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Visa-Aktie bis auf 347,54 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 351,97 USD. Zuletzt wurden via New York 322.272 Visa-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 375,51 USD. Dieser Kurs wurde am 12.06.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Visa-Aktie derzeit noch 6,96 Prozent Luft nach oben. Bei 254,51 USD fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Visa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,08 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,40 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Visa-Aktie bei 385,40 USD.

Am 29.04.2025 legte Visa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Visa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,40 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 9,59 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,90 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 28.10.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Visa veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Visa einen Gewinn von 11,37 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

