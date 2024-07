Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa macht am Nachmittag Boden gut

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Visa gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Visa-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 267,14 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr sprang die Visa-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 267,14 USD zu. In der Spitze legte die Visa-Aktie bis auf 267,70 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 265,72 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 215.901 Visa-Aktien.

Bei 290,96 USD markierte der Titel am 22.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Visa-Aktie derzeit noch 8,92 Prozent Luft nach oben. Bei 227,68 USD erreichte der Anteilsschein am 27.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 14,77 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Visa-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,80 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,13 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 325,00 USD je Visa-Aktie an.

Visa veröffentlichte am 23.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,33 USD, nach 2,04 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Visa mit einem Umsatz von insgesamt 8,78 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,99 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,89 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.07.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.07.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 9,95 USD je Visa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Gewinne in New York: Schlussendlich Gewinne im Dow Jones

Aufschläge in New York: Börsianer lassen Dow Jones steigen

Gewinne in New York: So performt der Dow Jones aktuell