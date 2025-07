Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa büßt am Dienstagnachmittag ein

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 349,37 USD ab.

Die Visa-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 349,37 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Visa-Aktie bis auf 347,04 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 348,15 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 131.779 Visa-Aktien umgesetzt.

Am 12.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 375,51 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.07.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 252,74 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,66 Prozent.

Zuletzt erhielten Visa-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,08 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,41 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 387,25 USD an.

Am 29.04.2025 hat Visa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,78 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,59 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Visa am 29.07.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Visa-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 28.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Visa im Jahr 2025 11,33 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

