Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa verteuert sich am Nachmittag

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Visa. Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 263,42 USD.

Die Visa-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 263,42 USD. Die Visa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 265,08 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 262,84 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Visa-Aktien beläuft sich auf 184.659 Stück.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 290,96 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 10,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2023 bei 227,81 USD. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 15,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,13 USD. Im Vorjahr hatte Visa 1,80 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 318,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Visa am 23.07.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,55 USD, nach 2,00 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 8,90 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Visa am 22.10.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Visa einen Gewinn von 9,92 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

