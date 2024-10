Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa präsentiert sich am Nachmittag stärker

Notierung im Blick

Die Aktie von Visa gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Visa zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 287,88 USD.

Die Visa-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 287,88 USD. Die Visa-Aktie zog in der Spitze bis auf 289,60 USD an. Bei 288,57 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 241.849 Visa-Aktien umgesetzt.

Am 18.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 293,07 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 1,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 228,04 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Visa-Aktie derzeit noch 20,79 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,80 USD an Visa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,12 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 318,50 USD an.

Am 23.07.2024 hat Visa die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Visa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,00 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,57 Prozent auf 8,90 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Visa rechnen Experten am 28.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass Visa im Jahr 2024 9,92 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

