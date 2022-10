Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Dienstagmittag mit roten Vorzeichen

Die Visa-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 190,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Visa-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 189,56 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 191,00 EUR. Zuletzt wechselten 1.563 Visa-Aktien den Besitzer.

Am 22.07.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 214,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Visa-Aktie mit einem Kursplus von 11,27 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.12.2021 bei 168,00 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Visa-Aktie 13,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Visa am 26.07.2022 vor. Das EPS wurde auf 1,98 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 7.275,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Visa 6.130,00 USD umgesetzt.

Die Visa-Bilanz für Q4 2022 wird am 25.10.2022 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 7,42 USD je Aktie belaufen.

