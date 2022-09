Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Visa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 192,24 EUR. In der Spitze legte die Visa-Aktie bis auf 192,74 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 192,52 EUR. Bisher wurden heute 1.495 Visa-Aktien gehandelt.

Bei 214,70 EUR erreichte der Titel am 22.07.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 10,46 Prozent Plus fehlen der Visa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 02.12.2021 auf bis zu 168,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 14,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 26.07.2022 hat Visa die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,98 USD gegenüber 1,49 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Visa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.275,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.130,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 26.10.2022 dürfte Visa Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 7,41 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

