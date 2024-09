Aktienkurs aktuell

Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

19.09.24 16:08 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Visa. Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 289,77 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 289,77 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Visa-Aktie bei 291,37 USD. Bei 291,09 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Visa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 162.282 Stück gehandelt. Bei einem Wert von 293,07 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.09.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 227,81 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 21,38 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Visa-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,80 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,12 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 318,50 USD je Visa-Aktie aus. Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Visa am 23.07.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,55 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Visa ein EPS von 2,00 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,57 Prozent auf 8,90 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,12 Mrd. USD in den Büchern gestanden. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Visa am 22.10.2024 präsentieren. Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Visa-Gewinn in Höhe von 9,92 USD je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Visa-Aktie Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Visa-Investment von vor 5 Jahren verdient Die größten Börsengänge neben Alibaba und Aramco Minuszeichen in New York: Dow Jones startet mit Verlusten

