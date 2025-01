Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag mit Kursabschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 323,28 USD ab.

Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 323,28 USD. Das bisherige Tagestief markierte Visa-Aktie bei 323,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 324,77 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 192.409 Visa-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 325,49 USD. Dieser Kurs wurde am 22.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Visa-Aktie mit einem Kursplus von 0,68 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 252,74 USD. Dieser Wert wurde am 26.07.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 21,82 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,38 USD. Im Vorjahr hatte Visa 2,08 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 348,50 USD an.

Am 29.10.2024 hat Visa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,66 USD. Im Vorjahresviertel hatte Visa 2,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,62 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 8,61 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 30.01.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,20 USD je Aktie in den Visa-Büchern.

