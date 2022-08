Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag mit Abschlägen

Um 04:22 Uhr ging es für die Visa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 202,00 EUR. Bei 200,65 EUR markierte die Visa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 203,55 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.478 Visa-Aktien den Besitzer.

Am 22.07.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 214,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Visa-Aktie somit 5,92 Prozent niedriger. Bei 168,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.12.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 20,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Visa am 26.07.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,98 USD gegenüber 1,49 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.275,00 USD – ein Plus von 18,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Visa 6.130,00 USD erwirtschaftet hatte.

Visa dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 26.10.2022 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Visa im Jahr 2022 7,40 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

