Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

Kurs der Volkswagen (VW) vz

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 89,54 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 89,54 EUR zu. In der Spitze gewann die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 89,68 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 88,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 65.017 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (114,20 EUR) erklomm das Papier am 11.03.2025. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 27,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 78,86 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 11,93 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,15 EUR. Im Vorjahr erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre 6,36 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 117,11 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,65 EUR gegenüber 6,52 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 77,56 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 75,46 Mrd. EUR umgesetzt.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 25.07.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 20,55 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

BYD überholt Tesla: Chinas Autobauer dominieren den globalen Elektroauto-Markt

Tesla-Aktie: Tesla setzt auf Import statt Indien-Fertigung - Geht Milliarden-Strategie auf?

Volkswagen (VW) vz-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für Volkswagen (VW) vz-Aktie