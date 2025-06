Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger schicken Volkswagen (VW) vz am Montagvormittag ins Minus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Das Papier von Volkswagen (VW) vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 86,76 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 86,76 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 86,40 EUR. Bei 86,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 20.548 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 114,20 EUR an. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 24,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 29.11.2024 Kursverluste bis auf 78,86 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 10,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,15 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Volkswagen (VW) vz 6,36 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 117,11 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,65 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen (VW) vz ein EPS von 6,52 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 77,56 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 75,46 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 25.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2025 20,55 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

