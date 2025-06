Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gewinnt am Nachmittag

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 87,50 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 87,50 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 88,22 EUR. Bei 86,96 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 740.303 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 114,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,87 Prozent.

Volkswagen (VW) vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,15 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 117,11 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 3,65 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 6,52 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 77,56 Mrd. EUR gegenüber 75,46 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 25.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 23.07.2026 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 20,55 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Volkswagen (VW) vz-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie tiefer: VW zeigt fahrerlosen E-Bulli - Zulassung ab 2027 angestrebt

DAX 40-Titel Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Volkswagen (VW) vz-Investition von vor 10 Jahren eingebracht