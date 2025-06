Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag im Minusbereich

Blick auf Volkswagen (VW) vz-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 86,40 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 86,40 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Volkswagen (VW) vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 86,30 EUR aus. Bei 87,06 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 291.020 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 114,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 32,18 Prozent Luft nach oben. Am 29.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 78,86 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 8,73 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,16 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 117,11 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2025 vor. Es stand ein EPS von 3,65 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 6,52 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 77,56 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,78 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Volkswagen (VW) vz am 25.07.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 23.07.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 20,47 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

