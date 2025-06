Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 87,88 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 87,88 EUR zu. In der Spitze legte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 87,92 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 86,96 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 141.106 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (114,20 EUR) erklomm das Papier am 11.03.2025. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 23,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 29.11.2024 Kursverluste bis auf 78,86 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 10,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,36 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,15 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 117,11 EUR aus.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,65 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen (VW) vz ein EPS von 6,52 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,78 Prozent auf 77,56 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 75,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 25.07.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 20,55 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Volkswagen (VW) vz-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie tiefer: VW zeigt fahrerlosen E-Bulli - Zulassung ab 2027 angestrebt

DAX 40-Titel Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Volkswagen (VW) vz-Investition von vor 10 Jahren eingebracht