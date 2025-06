Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagvormittag mit positiven Vorzeichen

Volkswagen (VW) vz im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 87,04 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 87,04 EUR. Bei 87,20 EUR erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 86,96 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 12.959 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Bei einem Wert von 114,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.03.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 31,20 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 29.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 78,86 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,15 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 117,11 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,65 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 6,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 77,56 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 75,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 25.07.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 20,55 EUR in den Büchern stehen haben wird.

