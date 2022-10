Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Um 04:22 Uhr ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 129,84 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 129,56 EUR. Bei 131,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 482.420 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (208,35 EUR) erklomm das Papier am 27.10.2021. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 120,56 EUR fiel das Papier am 05.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 202,13 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 28.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 9,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,34 Prozent auf 69.543,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 67.293,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2022 terminiert.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 34,23 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

