Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zeigt sich am Mittag gestärkt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 26,18 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere um 11:48 Uhr 1,5 Prozent. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf 26,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,89 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 364.719 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Bei 29,30 EUR erreichte der Titel am 31.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,27 EUR. Dieser Wert wurde am 29.03.2023 erreicht. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 71,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,908 EUR, nach 0,850 EUR im Jahr 2022. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,02 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 03.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,34 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,33 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 15.03.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,18 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

