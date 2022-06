Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Zum Vortag unverändert notierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie um 01.06.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel bei 35,44 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zog in der Spitze bis auf 35,50 EUR an. Zwischenzeitlich weitete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 35,35 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,48 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien beläuft sich auf 77.657 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,51 EUR erreichte der Titel am 24.08.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 34,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,76 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 11,59 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 58,78 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 05.05.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,55 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30,84 Prozent auf 761,41 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 581,95 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2022 terminiert. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 02.08.2023 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,75 EUR fest.

