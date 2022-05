Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) fällt am Montagmittag tief

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 5,5 Prozent auf 35,92 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ging bis auf 34,60 EUR. Bei 36,06 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.358.073 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 24.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 57,15 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Kursplus von 37,14 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.05.2022 (34,60 EUR). Mit einem Kursverlust von 3,82 Prozent würde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 59,92 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 18.03.2022 vor. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 598,90 EUR, während im Vorjahreszeitraum 579,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2022 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 05.05.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2023-Finanzergebnisse von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 04.05.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2023 2,71 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vonovia SE