Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert südwärts

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 48,11 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der aktuell bei 15.285 Punkten steht. In der Spitze büßte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 47,67 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 47,70 EUR. Der Tagesumsatz der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.017.775 Aktien.

Am 23.08.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 57,15 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.05.2021 bei 45,53 EUR.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 64,92 EUR an. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 2,50 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Die Vonovia SE (vormals Deutsche Annington) ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf die Verwaltung von privaten Wohnungen spezialisiert. Vonovia besitzt rund 415.000 Wohnungen; hinzu kommen rund 74.000 verwaltete Wohnungen. Das Unternehmen investiert in die Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude, mit dem selbst erklärtem Ziel, den Kunden ein bezahlbares und komfortables Wohnen zu ermöglichen. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung. Die Objekte befinden sich in Deutschland, Österreich und Schweden.

