Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Freitagvormittag im Plus

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 29,82 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 29,82 EUR zu. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zog in der Spitze bis auf 30,04 EUR an. Bei 29,87 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 52.581 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.10.2024 bei 33,93 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 15.03.2024 auf bis zu 23,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 20,39 Prozent würde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,18 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 34,23 EUR.

Am 06.11.2024 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,09 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ebenfalls 0,50 EUR je Aktie eingebüßt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,72 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Umsatz von 1,59 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 19.03.2025 präsentieren. Am 12.03.2026 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,90 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

DAX 40-Titel Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vonovia SE (ex Deutsche Annington) von vor 10 Jahren abgeworfen

Dezember 2024: So haben Analysten ihre Einstufung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie angepasst

DAX 40-Wert Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vonovia SE (ex Deutsche Annington) von vor 5 Jahren bedeutet