Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewinnt am Vormittag an Fahrt

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 36,27 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 36,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 36,20 EUR. Zuletzt wechselten 60.732 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 24.08.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 57,15 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.05.2022 bei 34,60 EUR. Mit Abgaben von 4,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 59,92 EUR.

Am 18.03.2022 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,44 Prozent auf 598,90 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 579,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2022-Bilanzvorlage von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am 05.05.2022 gerechnet. Am 02.08.2023 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2023 2,71 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vonovia SE