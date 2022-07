Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04.07.2022 16:22:00 Uhr 3,4 Prozent auf 28,53 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 28,51 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,76 EUR. Zuletzt wechselten 1.141.310 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 24.08.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,51 EUR. Gewinne von 47,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.07.2022 (28,51 EUR). Mit Abgaben von 0,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2018 1,35 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,16 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 55,39 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewährte am 05.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 03.08.2022 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 02.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,36 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

