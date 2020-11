Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aktuell: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gefragt

Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere zuletzt 4,0 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX, der aktuell bei 12.273 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 58,52 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 56,64 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.221.881 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.09.2020 00:00:00 bei 62,74 EUR. Der Anteilsschein verbuchte am 19.03.2020 00:00:00 Kursverluste bis auf 36,71 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 61,87 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 2,37 EUR je Aktie belaufen.

Die Vonovia SE (vormals Deutsche Annington) ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf die Verwaltung von privaten Wohnungen spezialisiert. Vonovia besitzt rund 396.000 Wohnungen; hinzu kommen rund 84.000 verwaltete Wohnungen. Das Unternehmen investiert in die Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude, mit dem selbst erklärtem Ziel, den Kunden ein bezahlbares und komfortables Wohnen zu ermöglichen. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung. Die Objekte befinden sich in Deutschland, Österreich und Schweden.

