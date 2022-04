Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Um 09:22 Uhr fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 43,18 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 43,14 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,42 EUR. Der Tagesumsatz der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belief sich zuletzt auf 103.153 Aktien.

Am 24.08.2021 markierte das Papier bei 57,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 32,35 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 42,13 EUR fiel das Papier am 31.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 2,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Durchschnitt mit 60,42 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 05.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,79 EUR gegenüber 0,49 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,32 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 579,00 Millionen EUR im Vergleich zu 598,90 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz für Q1 2022 wird am 05.05.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 07.03.2023 mit der Veröffentlichung der Q4 2022-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington).

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,82 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

