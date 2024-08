Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 28,53 EUR ab.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 28,53 EUR abwärts. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 28,42 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,62 EUR. Bisher wurden heute 73.865 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 30,21 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,89 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 22.08.2023 Kursverluste bis auf 19,19 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 48,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,900 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,18 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,48 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,95 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) -2,40 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) mit einem Umsatz von insgesamt 1,54 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,75 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,94 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 06.11.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,00 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

