Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewinnt am Freitagvormittag an Boden

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 33,00 EUR.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 33,00 EUR. Bei 33,11 EUR markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,94 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 108.934 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Bei 33,21 EUR markierte der Titel am 05.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (19,66 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Verlust von 40,42 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,18 EUR. Im Vorjahr erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre 0,900 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 31,95 EUR.

Am 01.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,40 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,94 Prozent auf 1,54 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,75 Mrd. EUR umgesetzt.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 05.11.2025 präsentieren.

In der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,95 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

DAX aktuell: DAX zeigt sich zum Handelsende fester

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Plus

Pluszeichen in Frankfurt: So performt der DAX am Donnerstagnachmittag