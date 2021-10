Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gibt ab

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Minus bei 50,94 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der bislang bei 14.935 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 50,94 EUR. Bei 51,54 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 183.702 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.08.2021 bei 60,96 EUR. Am 25.05.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,57 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 65,53 EUR. Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 2,50 EUR fest.

Die Vonovia SE (vormals Deutsche Annington) ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf die Verwaltung von privaten Wohnungen spezialisiert. Vonovia besitzt rund 415.000 Wohnungen; hinzu kommen rund 74.000 verwaltete Wohnungen. Das Unternehmen investiert in die Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude, mit dem selbst erklärtem Ziel, den Kunden ein bezahlbares und komfortables Wohnen zu ermöglichen. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung. Die Objekte befinden sich in Deutschland, Österreich und Schweden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vonovia SE