Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) verzeichnet am Dienstagmittag kaum Ausschläge

Kaum Bewegung ließ sich um 07.06.2022 12:22:00 Uhr bei der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 35,89 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie sogar auf 36,02 EUR. Die Abwärtsbewegung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ging bis auf 35,55 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,57 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 718.195 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Bei 54,51 EUR erreichte der Titel am 24.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,15 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2022 bei 31,76 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 13,00 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 58,78 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 05.05.2022. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,55 EUR je Aktie gewesen. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 761,41 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 30,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 581,95 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2022 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 02.08.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,75 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belaufen.

