Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Mittwochvormittag tiefer

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 0,9 Prozent auf 26,29 EUR ab. Der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,28 EUR nach. Bei 26,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 38.333 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 28.09.2021 auf bis zu 50,29 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 47,72 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.09.2022 bei 25,97 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,06 EUR. Im Vorjahr erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre 1,35 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,91 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Am 03.08.2022 legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2022 veröffentlicht. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 08.11.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 2,40 EUR fest.

