Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) macht am Freitagmittag Boden gut

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 21,55 EUR. In der Spitze legte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 21,63 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,32 EUR. Von der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 429.599 Stück gehandelt.

Am 22.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,21 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 57,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.09.2022 bei 20,29 EUR. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 6,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2018 wurde eine Dividende von Höhe von 1,35 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,92 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,70 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.08.2022 vor.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.11.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 08.11.2023.

In der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 2,63 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

So schätzen die Analysten die Vonovia SE-Aktie im September 2022 ein

Vonovia-Aktie in Rot: Vonovia will von Kündigungen bei Energiekosten-Not absehen

GSW-Aktie im Plus: GSW Immobilien soll nach Übernahme von der Börse genommen werden

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Bildquellen: Vonovia SE