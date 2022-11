Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Dienstagmittag mit Einbußen

Der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 22,28 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 21,75 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,25 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 670.521 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Bei 50,21 EUR markierte der Titel am 22.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 55,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,59 EUR am 13.10.2022. Mit einem Kursverlust von 19,88 Prozent würde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2018 wurde eine Dividende von Höhe von 1,35 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,95 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 42,12 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.11.2022 vor.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am 07.03.2023 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2022 2,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Vonovia-Aktie profitiert: Vonovia steigert Umsatz kräftig

Analysten sehen bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Potenzial

Vonovia-, TAG Immobilien-, Aroundtown-Aktien & Co. : Immobilienwerte erholen sich in schwierigem Umfeld leicht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Bildquellen: Vonovia SE