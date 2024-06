Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag in Rot

Aktie im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 26,46 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 26,46 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 26,36 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 412.656 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 30,21 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,17 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 29.06.2023 auf bis zu 16,91 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 56,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Vonovia SE (ex Deutsche Annington) seine Aktionäre 2023 mit 0,900 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,16 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,86 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 30.04.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -2,47 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,67 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,57 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 02.08.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 01.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,96 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Vonovia-, LEG- und TAG Immobilien-Aktie fallen weiter: Morgan Stanley stuft Immobilienwerte ab

Schwacher Handel: DAX präsentiert sich schlussendlich leichter

Schwacher Handel: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels im Minus